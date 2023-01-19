Москва, 19 января, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Политика киевского режима в отношении Украинской православной церкви (УПЦ) может привести к крупнейшему религиозному расколу в современной истории. Об этом 19 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь на Украине

«Подобная государственная политика Киева имеет опасные последствия», — написала Захарова, комментируя заседание Совета безопасности ООН по гонениям на православие на Украине.

По её словам, это может привести к крупнейшему внутриконфессиональному конфликту в современной европейской истории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощница генсекретаря ООН Илзе Брандс Керис заявила, что обеспокоена ситуацией, при которой на Украине подрывается право на свободу религии или вероисповедания.