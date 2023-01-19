Эстония, 19 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Власти Великобритания передадут Киеву 600 ракет Brimstone в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом, как передает британский телеканал Sky News, сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Duch.seb Ракеты Brimstone

«Сегодня я могу сказать, что мы собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone в зону военных действий, которые сильно помогут Украине доминировать на поле боя», — заявил он, выступая в эстонском городе Тапа.

Напомним, что глава минобороны Британии в настоящее время находится с визитом в Эстонии, в рамках которого он посетил пункт дислоцирования многонационального батальона Североатлантического альянса под командованием Великобритании.

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Говоря о поставках самоходных гаубиц AS-90, о которых было объявлено ранее, Уоллес добавил, что Лондон намерен поставить «по меньшей мере три батареи».

Представитель Великобритании отметил, что союзники из стран Запада готовы поддерживать киевский режим на протяжении нескольких лет в случае необходимости. При этом он выразил мнение, что в текущем году украинская армия должна продемонстрировать значительные успехи.

Как сообщало ИА REGNUM, Швеция направит в помощь Украине до 50 боевых бронированных машин CV90 в рамках нового пакета военной помощи стоимостью более $400 млн.

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