Санкт-Петербург, 19 января, 2023, 17:51 — ИА Регнум. В Петербурге Невский районный суд вынес обвинительные приговор в отношении водителя грузового автомобиля, в результате преступных действий которого в его машину с бетономешалкой в августе 2021 года врезались два мотоциклиста.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Ислам Джамалудинов на скамье подсудимых

Оба пострадавших скончались. ДТП и уголовное дело в связи с трагедией вызвало большой общественный резонанс, особенно в мотосообществе Петербурга, объединяющем тысячи любителей двухколесного транспорта.

Как сообщили 19 января в прокуратуре Петербурге, уроженец Дагестана Ислам Джамалудинов, работавший в Петербурге водителем, признан судом виновным в нарушении ПДД при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло по неосторожности смерть двух человек.

Как установлено следствием и судом, 21 августа 2021 года подсудимый управлял автомобилем «КамАЗ» и на Октябрьской набережной при наличии разделительной полосы на проезжей части приступил к выполнению запрещенного в этом месте разворота. Он выехал в левую полосу попутного направления, тем самым создал помеху для двух попутных мотоциклов и допустил столкновение с ними. Водитель мотоцикла Honda скончался на месте происшествия, водитель мотоцикла Kawasaki умер через несколько дней в больнице. У погибшего на месте Юрия Мердина осталась вдова с двумя маленькими детьми, у умершего в больнице Романа Сафонова — родители и любимая девушка.

Джамалудинов в суде свою вину вину признал.

«Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Кроме того, суд взыскал в счет возмещения морального вреда в пользу вдовы одного из погибших 2,5 млн рублей.