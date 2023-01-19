Элиста, 19 января, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Эксперты техсовета при Минстрое России одобрили проект реконструкции инфраструктуры, предусматривающий водоснабжение некоторых территорий Калмыкии из реки Волги. Об этом 19 января сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков в своем телеграм-канале.

Svetlana Vozmilova Река Волга

По его словам, Минстрой России и федеральные эксперты определили оптимальное техническое решение для обеспечения Калмыкии питьевой водой.

Хасиков отметил, что после проработки различных вариантов по водообеспечению региона эксперты сделали вывод о том, что за исключением Волги в Калмыкии нет достаточного объема воды, пригодной для питья.

«Почти все имеющиеся запасы слишком соленые и требуют очистки обратным осмосом, что приводит к росту тарифа в 3-4 раза и экологическим проблемам, связанным с необходимостью утилизировать соляной раствор», — пояснил он, добавив, что на заседании техсовета при Минстрое России были подведены результаты многолетней работы.

По его словам, специалисты пришли к выводу, что водоснабжение Элисты и центральной части Калмыкии из Волги является наиболее оптимальным вариантом.

Глава региона напомнил, что после реализации данного проекта питьевой водой будут обеспечены 174 тысячи жителей в 57 населенных пунктах республики или 65% населения Калмыкии.