Москва, 19 января, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Режиссёр Николай Досталь оставил богатое творческое наследие по итогам своего большого профессионального пути. Об этом заявил 19 января президент России Владимир Путин, выражая соболезнования родным и близким ушедшего из жизни режиссёра.

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Николай Досталь

Глава государства отметил, что Досталь был талантливым режиссёром, сценаристом, актёром, ярким представителем российского кинематографического сообщества.

«Он прошёл большой профессиональный путь, оставил богатое творческое наследие, своим преданным служением искусству снискал искреннюю любовь зрителей», — говорится в телеграмме.

Путин выразил искренние соболезнования в связи с кончиной Досталя и добавил, что светлую память о нём сохранят в сердцах все те, кто его знал.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Досталь ушёл из жизни 18 января в возрасте 76 лет. Он снял фильмы «Человек с аккордеоном», «Маленький гигант большого секса», «Мелкий бес», «Монах и бес», «Гражданин начальник», сериал «Штрафбат».

Читайте также: Скончался режиссер Николай Досталь: биография