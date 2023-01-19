Москва, 19 января, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Законопроект о распространении штрафов для граждан за нарушение норм перемещения внутри ЕАЭС, действующих для немаркированной табачной продукции, на немаркированную никотинсодержащую продукцию внесли в Госдуму депутаты от «Единой России»? в числе которых Айдар Метшин, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Mundl Richard Электронная сигарета

Речь идет о нормах КоАП, касающихся перемещения по территории Российской Федерации физическими лицами табачной продукции, табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками или средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Штрафы составят на граждан в размере от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, предусмотрена также конфискация продукции, явившейся предметом административного правонарушения.

При этом перевозить свободно можно изделия с нагреваемым табаком в количестве не более 200 изделий или никотинсодержащей продукции (за исключением изделий с нагреваемым табаком) с общим объемом никотинсодержащей жидкости не более 50 мл на одного человека.

Согласно экспертным оценкам, нелегальный рынок никотинсодержащих жидкостей и одноразовых электронных средств доставки никотина (электронные сигареты) ежегодно растет в среднем на 20% и по состоянию на середину 2022 года составляет порядка 90% от общего объема рынка данной продукции в России, отмечают авторы.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым с 1 марта 2023 года будут увеличены акцизы на сигареты и жидкости для вейпов.