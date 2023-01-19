Стокгольм, 19 января, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Швеция направит в помощь Украине до 50 боевых бронированных машин CV90 в рамках нового пакета военной помощи стоимостью более $400 млн. Об этом говорится в опубликованном 19 января заявлении шведского правительства.

Karel Šubrt CV90

Пакет помощи включает «гранатомёты с боеприпасами, противотанковые боеприпасы, автоматические винтовки и боевые машины для разминирования (CV90) с боеприпасами и ракетами NLAW», указано в заявлении.

Оборонный пакет, включающий также артиллерийскую систему Archer, станет самым большим из предоставленных Украине Швецией. Его стоимость — 4,3 млрд шведских крон ($419 млн).

По словам шведского вице-премьера Эббы Буш, основную часть пакета составят до 50 БМП Combat Vehicle 90. Эти машины считаются одними из лучших в мире.

«Мы отправляем их в количестве, которое, как мы знаем, будет иметь значение», — добавила она.

В правительстве Швеции не уточняют, сколько артиллерийских систем Archer направят Киеву.