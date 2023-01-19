Киев, 19 января, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Член первой делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев, который был застрелен в 2022 году, не являлся российским агентом. Об этом 19 января заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью порталу Delfi.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

По словам Подоляка, Киреев имел отношение к главному управлению разведки, а его убийство связано с отсутствием единой координации между силовыми структурами.

Глава офиса Зеленского уточнил, что к убитому были некоторые претензии с одной стороны, при этом с другой стороны не успели данные претензии урегулировать в форме диалога.

«Это не связано с работой делегации и с переговорным процессом. Он не являлся агентом России», — приводит РИА Новости слова Подоляка.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что агенты СБУ застрелили Киреева из-за якобы причастности к шпионажу в пользу России.

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Как передавало ИА REGNUM, участник делегации Украины на переговорах с Российской Федерацией Денис Киреев погиб в ходе выполнения спецзадачи. Об этом 5 марта сообщило главное управление разведки минобороны Украины.

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