Киев, 19 января, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Изменение настроений на Западе делает возможным удар киевского режима по Крымскому мосту. Об этом 19 января заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк латвийскому порталу Delfi.

Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press via ZUMA Press Крымский мост

По его словам, ранее на Западе были панические настроения по поводу возможных ударов по Крыму.

«Есть несколько нюансов, которые уходят постепенно в прошлое, но надо с ними работать», — сказал Подоляк.

Он добавил, что нанести удар по Крымскому мосту «можно будет позже», т. к. на Западе начинают понимать, что киевский режим «имеет полное военное право наносить удары по любым территориям, включая Крым».

Напомним, после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.