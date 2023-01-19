Москва, 19 января, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 января провёл телефонный разговор в президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Кремля.

Iranian Presidential Website Владимир Путин и Эбрахим Раиси

Лидеры стран обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической и транспортной сферах. Также была затронута ситуация в Сирии.

Стороны отметили «важность продолжения тесной координации в рамках Астанинского процесса, как ключевого механизма содействия сирийскому урегулированию».

Путин и Раиси договорились поддерживать контакты на различных уровнях.

Напомним, в прошлый раз телефонный разговор президентов России и Ирана состоялся 11 января, обсуждались проекты в сфере энергетики и транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тегеране заявили, что, несмотря на «хорошие отношения с Москвой», Иран не признаёт вхождение в состав России Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.