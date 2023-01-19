Кишинёв, 19 января, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Молдавия попросила союзников предоставить ей системы ПВО и воздушного наблюдения, заявила 19 января Reuters президент страны Майя Санду.

The Presidential Office of Ukrai Майя Санду

Молдавия хочет «укрепить свое положение» в условиях продолжающихся боевых действий на территории Украины, отметила она.

Санду отметила, что она согласна с тем, что основную помощь «международного сообщества» должна получать Украина, но надеется, что часть этой помощи получит и Молдавия.

Ранее в декабре 2022 и январе 2023 года сообщалось о падениях на территории Молдавии ракет. Предполагается, что это были выпущенные ВСУ ракеты систем ПВО.