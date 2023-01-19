Москва, 19 января, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Россия будет делать всё от нее зависящее, чтобы «коллеги из НАТО и ЕС поскорее протрезвели», заявил 19 января министр иностранных дел Сергей Лавров.

Kremlin.ru Сергей Лавров

Нынешние действия Запада разрушительны для миропорядка, а западные политики зарвались и ставят свои неуемные амбиции и колониальные мечты выше, чем интересы собственных народов, сказал Лавров.

Как сообщалось ранее, 18 января министр заявил, что прежних отношений у России и Запада больше не будет.

Евросоюз полностью подчинился диктату США, которые поставили своей целью «окончательное решение русского вопроса», отмечал также Лавров.