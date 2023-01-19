Депутат Госдумы I созыва Андрей Попов скончался в возрасте 59 лет
Москва, 19 января, 2023, 17:11 — ИА Регнум. В возрасте 59 лет скончался депутат Госдумы первого созыва и экс-начальник Управления президента по внутренней политике (УВП) Андрей Попов. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал член комитета Госдумы по контролю Леонид Ивлев («Единая Россия»).
«Да, мне сегодня сказали коллеги о том, что он ушел из жизни», — сказал он.
Андрей Попов родился в 1963 году, работал экономистом на разных предприятиях. В Госдуму был избран в 1993 году. С 1999 по 2000 год был помощником руководителя администрации президента.
Как сообщало ИА REGNUM, похороны тележурналиста, заслуженного работника культуры РСФСР, бывшего руководителя «Пятого канала» Бэллы Курковой состоятся в понедельник, 23 января.
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