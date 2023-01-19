Москва, 19 января, 2023, 17:11 — ИА Регнум. В возрасте 59 лет скончался депутат Госдумы первого созыва и экс-начальник Управления президента по внутренней политике (УВП) Андрей Попов. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал член комитета Госдумы по контролю Леонид Ивлев («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

«Да, мне сегодня сказали коллеги о том, что он ушел из жизни», — сказал он.

Андрей Попов родился в 1963 году, работал экономистом на разных предприятиях. В Госдуму был избран в 1993 году. С 1999 по 2000 год был помощником руководителя администрации президента.

Как сообщало ИА REGNUM, похороны тележурналиста, заслуженного работника культуры РСФСР, бывшего руководителя «Пятого канала» Бэллы Курковой состоятся в понедельник, 23 января.

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