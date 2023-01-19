Москва, 19 января, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Западная техника, которая будет поставляться киевскому режиму, пойдёт в расход, как и предыдущие поставки. Об этом 19 января заявил посол России в Британии Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

Валентин Спринчак/ТАСС Уничтоженная военная техника

«Эта техника также пойдёт в расход, как и предыдущая, без сомнений», — сказал Келин.

Он добавил, что Лондон пока всё спланировал так, что поддержка киевского режима будет осуществляться в тех же параметрах, что в 2022 году — примерно $2,3 млрд.

«Говорили, что возможно увеличение. Сейчас об этом не говорят», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Киев бесполезно снабжать оружием, поскольку любые вооружения, отправленные из западных стран, будут уничтожены российской армией.