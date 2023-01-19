Мелитополь, 19 января, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы России перешли в наступление около российского города Орехов в Запорожской области. Об этом 19 января сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Андрей Рубцов/ТАСС ВС России

По его словам, российские военнослужащие удерживают занятые позиции.

«Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается», — приводит агентство РИА Новости слова Рогова.

Он уточнил, что город Орехов пока остается под контролем киевских боевиков, несмотря на это российские военнослужащие немного сдвинули линию фронта на данном участке, боевики были вынуждены отойти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Запорожской области сербские добровольцы в составе батальона имени Судоплатова приступили к выполнению задач.

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