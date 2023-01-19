Москва, 19 января, 2023, 17:08 — ИА Регнум. По итогам 2022 года внешний долг России снизился на 100,36 миллиарда долларов и составил на 1 января 2023 года 381,77 миллиарда долларов, сообщает 19 января Центробанк.

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По данным регулятора, внешний долг органов государственного управления уменьшился на 16,86 миллиарда долларов, до 46,49 миллиарда долларов, ЦБ и банков — на 18,57 миллиарда долларов, до 95,85 миллиарда долларов.

Задолженность прочих секторов снизилась на 64,93 миллиарда долларов и составила на 1 января 2023 года 239,43 миллиарда долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, по проекту федерального бюджета на 2023–2025 годы верхний предел государственного внешнего долга России на 1 января 2024 года составит в сумме 66,6 миллиарда долларов США, или 63,4 миллиарда евро; на 1 января 2025 года в сумме 68,1 миллиарда долларов США, или 63,1 миллиарда евро, на 1 января 2026 года в сумме 68 миллиарда долларов США, или 61,2 миллиарда евро.

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