Кудрово, Ленинградская область, 19 января, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин обратился в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и в прокуратуру Ленобласти с просьбой взять под контроль конфликтную ситуацию в многоквартирном доме в городе Кудрово в целях пресечения противоправных действий участников конфликта.

t. me/lenobladminka Дом в Кудрово

Этот дом на Областной улице, д. 1 в Кудрово является самым большим многоквартирным домом в России и Европе, в нем расположено 4300 квартир, а также коммерческие и служебные помещения.

Несколько месяцев назад группа жильцов, недовольных работой управляющей компании «Капитал-Комфорт», организовала товарищество собственников жилья (ТСЖ) «Областная 1», однако УК категорически отказалась уступать свои права на управление гигантским домом. Первая стычка сторон произошла в конце декабря 2022 года, но не привела к «смене власти». По данным СМИ, утром 19 января представители УК забаррикадировались в служебных помещениях и оказали физическое сопротивление пытавшимся вступить в управление домом представителям ТСЖ, которых сопровождали некоторые решительно настроенные жители комплекса. Дело дошло до драки, на место конфликта прибыла полиция.

«Хозяйственный спор вокруг управления многоквартирным домом на Областной улице, д. 1 в Кудрово приобрел противоправные формы», — заявил вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин. Он отметил, что вопрос о смене способа управления домом должен решаться только по закону.

По словам Ильина, рассмотрение по существу заявления ТСЖ «Областная 1» об исключении дома из реестра лицензий ООО «УК «Капитал-Комфорт», с которой идёт спор, приостановлено до 26 января 2023 года.

«До тех пор пор никакая иная организация не вправе осуществлять деятельность по управлению в этом многоквартирном доме», — заявил областной чиновник.

Ранее в областном комитете госжилнадзора подтвердили, что на рассмотрение поступила документация о передаче управления домом ТСЖ. Однако до 26 января 2023 года право и обязанность управлять многоквартирным домом лежит на УК «Капитал-Комфорт».