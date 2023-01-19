Ашхабад, 19 января, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Власти России готовы обсудить упрощение таможенного и фитосанитарного контроля для развития торговли с Туркменией. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе Российско-туркменского бизнес-форума.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Таможенный контроль

По его словам, совместно с туркменской стороной правительство готово рассмотреть вопрос об упрощении процедур таможенного, ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также смягчения визового режима для представителей деловых кругов.

Ранее Мишустин сообщил, что экономика России работает в нестандартных условиях, однако справляется со всеми вызовами.

Как сообщало ИА REGNUM, министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин провели 19 января телефонные переговоры.

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