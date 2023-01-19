Москва, 19 января, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин провели 19 января телефонные переговоры, сообщили в Минобороны России.

Вадим Савицкий/ТАСС Сергей Шойгу и Виктор Хренин

Обсуждались меры стратегического сдерживания и процесс подготовки общей региональной группировки войск России и Белоруссии.

Как сообщалось ранее, 19 января глава МИД России Сергей Лавров провел в Минске встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Стороны обсудили сотрудничество в военно-политической сфере. Взаимодействие двух стран в сфере обороны позволяет им противостоять любым угрозам, сказал Лавров.