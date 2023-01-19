Париж, 19 января, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Слова Владимира Зеленского о попытке наступления на Крым говорят о том, что он хочет нажиться на военных действиях. Об этом 19 января написал французский политик Флориан Филиппо в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В Давосе Зеленский попросил у своих хозяев денег и оружия. Кучка сумасшедших, которая сидела перед ним, хочет войны, как и он сам! Они прекрасно знают, что смогут разбогатеть на этом», — написал Филиппо.

Он призвал остановить конфликт, позволяющий западным оружейным баронам существенно приумножить своё состояние.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что предпримет попытку «вернуть» Крым в случае предоставления западными странами тяжёлого вооружения.

В ответ на это глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что попытки киевского режима завладеть Крымом обернутся для него новыми территориальными и людскими потерями.