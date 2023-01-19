Ашхабад, 19 января, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Экономика России работает в нестандартных условиях, однако справляется со всеми вызовами. Об этом 19 января заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Russian Government Михаил Мишустин

«Прошлый год показал, что Россия справляется с новыми вызовами. Основные задачи − решаются», — сказал Мишустин на Российско-туркменском бизнес-форуме в Ашхабаде.

Он отметил, что спад ВВП России по итогам прошлого года оказался гораздо меньше ожиданий, составив, по предварительным данным, всего 2,5%, а инфляция — ниже 12%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономике наблюдается позитивная динамика и что правительство должно сделать все необходимое для закрепления положительных тенденций.

Прошлый год был для России сложным, страна столкнулась с неожиданными вызовами, но сумела на них ответить, сейчас ситуация более предсказуема, сказал также Владимир Путин.