Белгородский район, Белгородская область, 19 января, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Боевики киевского режима обстреляли Белгородский район, сообщил 19 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора Белгородской области/ТАСС Последствия обстрелов Белгородской области

«Один из снарядов прилетел по корпусу птицефабрики в районе хутора Церковный. Пострадали кровля, окна и забор», — написал глава региона в своём телеграм-канале, уточнив, что жертв и пострадавших нет.

В результате ещё одного обстрела — в хуторе Балки Шебекинского округа, снарядом выбито остекление в одном частном домовладении, повреждена линия электропередачи.

Гладков добавил, что в ранее попавших под обстрел посёлках Ленинский и Первомайский, а также хуторе Панков нет освещения. Восстановительные работы начнутся в светлое время суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 19 января под обстрел киевских боевиков также попало село Долгое в Валуйском городском округе Белгородской области. Попаданием снаряда в частное домовладение разрушены комната и хозяйственная постройка. В доме никто не проживал.

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