Брюссель, 19 января, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Все страны ЕС до конца 2023 года избавятся от российских энергоресурсов, заявил 19 января глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Исключением может стать только Венгрия, считает он.

Боррель также заявил, что санкции ЕС заставляют Россию «платить высокую цену за конфликт на Украине».

Ранее руководители многих стран ЕС сообщили о снижении доли российских энергоресурсов в структуре потребления. При этом цены на все виды сырья выросли — из-за более дорогих «эквивалентов» и общего подорожания на рынке.

Власти Венгрии ранее заявляли, что экономика страны зависит от поставок ресурсов из России и что они намерены добиваться для своей страны исключений для всех видов антироссийских санкций в отношении энергоносителей.