Москва, 19 января, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Телеведущий Иван Ургант заявил, что не понимает, почему его хотят признать иноагентом. Об этом он сообщил 19 января в интервью Национальной службе новостей.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

«Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять», — приводит служба новостей слова Урганта.

Продолжив шутку, работник телевидения предположил, что народных избранников мало приглашали на шоу «Вечерний Ургант», а «депутат» и «мало» — это стоящие рядом слова».

Он вспомнил, что несколько раз к нему в эфир приходил в гости глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, «но он был более радикален».

Ранее депутат Госдумы от «Справедливой России» Николай Новичков предложил признать Урганта иноагентом. По его словам, в интернете он видит рекламу с Ургантом. В связи с этим он задался вопросом, почему допускается реклама от «этих людей».