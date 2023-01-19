Пекин, 19 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Женщину, обокравшую банк почти на $600 млн, задержали в Китае спустя 25 лет. У неё были новые документы, внешность и семья, сообщает 19 января Bloomberg.

Cfoto/Global Look Press/Keystone Press Agency Полиция Китая

Власти города Юэцина, что примерно в 370 км к югу от Шанхая, рассказали, что в 1997 году из банка China Construction Bank Corp. исчезла 26-летняя кассир по имени Чэнь Ил. Вместе с ней пропали около 3,98 млн юаней ($587 тыс. по текущему курсу).

За «десятки тысяч» юаней Чэнь Ил сделала в соседнем Вэньчжоу пластическую операцию, а в Шанхае купила новый паспорт на имя Цзян Моухун. Женщина прекратила общаться с мужем и переехала в провинцию Гуандун, где снова вышла замуж, родила дочь и открыла бизнес по продаже чистящих средств.

Выследили её в декабре прошлого года. Женщине предъявили обвинения в ряде преступлений, включая коррупцию, подделку документов и многомужество. Как именно её нашли, в полиции не сообщают, известно лишь, что её отец сообщил о преступлении ещё в 1997 году.

Убежать Чэнь смогла только с 400 тыс. юаней, остальные деньги находились у неё дома и на счетах у родственников.

Обвиняемая заявила, что быстро потратила украденное, но заработала деньги на собственном бизнесе. По её словам, она готова возместить все убытки.