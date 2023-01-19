Вашингтон, 19 января, 2023, 16:12 — ИА Регнум. В Сингапуре российскую нефть смешивают с небольшим количеством сырья из других стран, после чего реэкспортируют её по всему миру. Об этом 19 января пишет Bloomberg.

Christophe Gateau/dpa Нефть

«Спрос на резервуары подскочил из-за роста интереса и прибыли от смешивания дешёвого топлива из России с нефтью из других источников», — говорится в материале.

Отмечается, что смешивание нефти может помочь скрыть российское происхождение сырья. При этом трейдеры и поставщики нефти заняты хранением и смешиванием топлива из-за очень хорошей прибыли от такой деятельности.

По данным издания, власти Сингапура официально не запрещали закупку российской нефти, но местным учреждениям не разрешают сотрудничать с российскими компаниями.

Напомним, 16 января Bloomberg писал, что экспорт нефти из России по морю достиг рекордной отметки с апреля 2022 года.