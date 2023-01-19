Москва, 19 января, 2023, 16:11 — ИА Регнум. В России нужно отказаться от микрофинансовых организаций и развивать этический банкинг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 января, об этом заявил депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В ходе заседания палата парламента отклонила законопроект СРЗП, в котором предлагалось признать утратившим силу закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.

«Я уверен, что сколько веревочке, уважаемые коллеги, не виться, конец будет. С этим ростовщичеством придется закончить и я хочу защитников, лоббистов микрофинансовых этих организаций заранее призвать — давайте успокаивайтесь потихоньку и двигайтесь в сторону этического банкинга. Почему есть исламский банкинг, да? Приводите эти примеры. Давайте развивать такой вид помощи и поддержки, особенно, беднейших слоев, а не равняться на Запад. Там нет нищих и бедных работающих и пенсионеров нищих и бедных там нет», — сказал Нилов.