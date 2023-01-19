Москва, 19 января, 2023, 16:22 — ИА Регнум. В России мобильные операторы обеспечены на несколько лет запасами на складах, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

При этом Россия пока не имеет отечественных базовых станций, хотя здесь нет никакой проблемы, добавил вице-премьер.

Напомним, Роскомнадзор в 2023 году оценит уровень сигнала на территориях новых регионов и составит план установки базовых станций там, где не ловит связь. Поставки начнутся с 2025 года. С 2028 года станет возможным использование только российских базовых станций.

Как сообщало ИА REGNUM, операторами «большой четвёрки» уже подписаны контракты на поставку отечественных базовых станций на 100 млрд рублей.

Читайте также: В новых регионах России мобильные операторы получат льготы