* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Иск бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) будет пересмотрен. Об этом 19 января сообщил адвокат журналиста Калой Ахильгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

По словам адвоката, в 2020 году Венедиктов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) назвал Пригожина хозяином ЧВК «Вагнер», после чего тот подал иск о защите чести и достоинства. В 2022 году Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск, признав информацию недостоверной, но, отклонив требование об опровержении, не назначив денежную компенсацию.

«Сегодня слова «хозяин ЧВК «Вагнер», с учётом поведения и слов Пригожина, выглядят более чем достоверными», — приводит слова Ахильгова РИА Новости.

Он добавил, что появились основания для пересмотра решения суда. В Пресненский суд был подан соответствующий иск. Заседание по нему назначено на 6 февраля.

Ахильгов также пояснил, что если дело пересмотрят, то у Венедиктова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) возникнет право потребовать компенсацию.