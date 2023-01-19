Москва, 19 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о признании утратившим силу закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

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Законопроект был внесен в мае 2021 года депутатами от фракции СРЗП. Тогда парламентарии объяснили свое предложение социально-экономическим положением в России, «которое всё чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию». Авторы инициативы отмечали, что из-за непосильных финансовых обязательств социально незащищенные слои населения оказываются еще в более тяжелых условиях, что может подталкивать их на совершение правонарушений с целью погашения задолженности.

В комитете Госдумы по финансовому рынку напомнили, что ранее в палату парламента вносились аналогичные законопроекты, но возвращались авторам или отклонялись из-за ряда замечаний. А рассмотренный сегодня Госдумой законопроект «абсолютно идентичен ранее отклоненному и не претерпел никаких изменений в части устранения замечаний», отметил зампред комитета Константин Бахарев («Единая Россия»).

«Признание 151-го федерального закона утратившим силу не приведет к невозможности выдачи микрозайма, поскольку в отсутствие специального регулирования заемные отношения между физическими лицами будут регулироваться общими положениями Гражданского кодекса. При этом отсутствие специального регулирования несомненно ухудшит положение заемщиков, лишив их той дополнительной защиты, которая предоставляется сейчас», — пояснил парламентарий.