Минск, 19 января, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко взаимодействие Москвы и Минска в военно-политической сфере.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Рабочий визит главы МИД РФ Лаврова в Минск

«В ходе встречи мы обсудили все стратегические направления дальнейшего углубления нашего союзничества… в контексте продвижения Союзного государства и в военно-политической сфере», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров сообщил, что его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко была полезной, на ней обсуждались попытки Запада сдержать развитие Союзного государства России и Белоруссии.

Лавров отметил, что в Европе открыто провозгласили цель сдерживания развития Союзного государства.