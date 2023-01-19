Лавров и Лукашенко обсудили взаимодействие в военно-политической сфере
Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие Москвы и Минска в военно-политической сфере
Минск, 19 января, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко взаимодействие Москвы и Минска в военно-политической сфере.
Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Рабочий визит главы МИД РФ Лаврова в Минск
«В ходе встречи мы обсудили все стратегические направления дальнейшего углубления нашего союзничества… в контексте продвижения Союзного государства и в военно-политической сфере», — сказал Лавров на пресс-конференции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров сообщил, что его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко была полезной, на ней обсуждались попытки Запада сдержать развитие Союзного государства России и Белоруссии.
Лавров отметил, что в Европе открыто провозгласили цель сдерживания развития Союзного государства.