Тегеран, 19 января, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Несмотря на хорошие отношения с Москвой, Тегеран не признаёт вхождение в состав России Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает агентство TRT World со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахиана.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины…» — заявил глава МИД Ирана.

Министр также рассказал о фундаментальном политическом принципе, на который полагается Тегеран, пояснив, что иранская сторона настаивает на последовательном принципе во внешней политике.

Как сообщало ИА REGNUM, Европарламент принял резолюцию о создании трибунала «для расследования преступной агрессии против Украины».

Читайте также: Европарламент призвал создать трибунал по Украине