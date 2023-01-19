Минск, 19 января, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Запад превратил Украину в плацдарм для дальнейшего освоения постсоветского пространства. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

МИД России Сергей Лавров

«Так называемый коллективный Запад превратил Украину в плацдарм для дальнейшего освоения постсоветского пространства», — приводит агентство «Белта» слова дипломата.

Политик также отметил, что встречи дипломатов России и Белоруссии являются очень ценным инструментом взаимодействия.

«Тематику сегодняшних дискуссий определили коренные изменения в мире», — сообщил он.

Ранее министр иностранных дел России сообщил, что его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко была полезной, на ней обсуждались попытки Запада сдержать развитие Союзного государства России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, читатели британского издания Daily Mail согласились с заявлением главы МИД России Сергея Лаврова о слабости США. Ранее он заявил, что у Вашингтона не хватает сил для сдерживания Москвы и Пекина.

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