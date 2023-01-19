Париж, 19 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за продолжение оказания поддержки Украине и сохранение в то же время диалога с Россией. Западу следует избегать даже словесной эскалации, сказал он в интервью изданию Pais.

Jérémy Barande Эммануэль Макрон

Макрон настаивает на том, что в долгосрочной перспективе нужно уметь выстраивать мир с народом, который является соседом Франции.

«Я продемонстрировал словами и действиями, что Франция поддерживает украинское сопротивление, в этом нет сомнений. Но необходимо всегда сохранять возможность диалога», — сказал президент.

Французский лидер отмечает, что неоднократно беседовал с президентом России Владимиром Путиным, в том числе до начала конфликта, но в последнее время переговоров не было.

В Париже обеспокоены возможным вовлечением в украинский конфликт европейских стран, но надеются, что до этого не дойдёт, добавил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон заявлял, что при личной встрече президент России произвёл на него «приятное впечатление», при этом президент Франции «не верит» в доводы российского лидера, касающиеся спецоперации.