Брюссель, 19 января, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Европарламент принял резолюцию о создании трибунала «для расследования преступной агрессии против Украины», передает Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) 19 января.

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По оценке обозревателей издания, к трибуналу депутаты предлагают привлечь высшее руководство России, включая президента страны.

При этом отмечается, что с привлечением обладающего иммунитетом президента России к ответственности возникнут проблемы, ведь снять иммунитет можно только решением Совета Безопасности ООН.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный для властей ЕС характер.

Как сообщалось ранее, 18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разговоры о трибуналах нужны киевским властям и их западным покровителям исключительно для сотрясания воздуха. «Чем бы дитя ни тешилось», — добавил министр.