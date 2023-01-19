Мадрид, 19 января, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Евросоюзу будет непросто преодолеть технологическую зависимость от Китая. Об этом 19 января заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель во время выступления в международном университете в Испании.

European Parliament Жозеп Боррель

Он рассказал, что технологическая зависимость ЕС от Китая больше, чем ранее была энергетическая зависимость от России.

«Будет непросто избавиться от этой зависимости», — заявил Боррель.

Как передавало ИА REGNUM, главный исполнительный директор компании Airbus Гильом Фори считает, что Китай и Запад сократят зависимость друг от друга в долгосрочной перспективе, однако о полном разрыве связей речь ни идет.

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