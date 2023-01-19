Симферополь, 19 января, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Попытки киевского режима завладеть Крымом обернутся новыми территориальными и людскими потерями для Украины. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил 19 января в своём телеграм-канале.

Pravda Komsomolskaya Сергей Аксёнов

Он отреагировал на обещание президента Украины Владимира Зеленского попытаться «вернуть Крым», если Запад поставит Киеву тяжёлые вооружения. По словам Аксёнова, никакое вооружение Зеленскому не поможет — на полуострове не будет ни «пятачка», ни «свиных копытцев».

«Результатом таких попыток может быть только одно: потеря бывшей Украиной новых территорий в дополнение к уже утраченным и появление на украинских кладбищах тысяч новых могил», — подчеркнул Аксёнов.

Он добавил, что ни Зеленскому, ни кому-либо ещё из «его шайки» в Крыму ничего не принадлежит. Всё наследие предков принадлежит России и самим крымчанам.

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