Тверь, 19 января, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Производство новой продукции, которую раньше в основном импортировали, — клинкерного кирпича — освоено на одном из крупнейших в России комплексов по выпуску керамического кирпича — кирпичном заводе Volgabrick в Ржевском муниципальном округе Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Кирпичный завод Volgabrick в Тверской области

Как сообщают в пресс-службе правительства региона, новые возможности для предприятия, которое не работало пять лет, появились благодаря западным санкциям и уходу с рынка иностранных компаний. Продукция, выпускаемая заводом, заместит дефицит импортного кирпича премиального качества на строительном рынке России в рамках реализации курса на импортозамещение.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин в числе ключевых задач по развитию страны назвал укрепление технологического суверенитета и опережающее развитие обрабатывающей промышленности. У нашего региона есть все возможности, чтобы внести существенный вклад в их решение», — уверен губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Напомним, превращение предприятий, находящихся в сложной ситуации, в новые точки роста, возобновление их производственной деятельности, является одной из задач Стратегии развития промышленности Тверской области, которая была утверждена на заседании регионального правительства в начале января 2023 года. Соглашение же о намерениях по реализации инвестиционного проекта по восстановлению производства бывшего Верхневолжского кирпичного завода было подписано в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тверской области и кирпичным заводом Volgabrick.

Запуск производственного комплекса и выпуск керамической продукции под маркой Volgabrick после периода длительной консервации состоялся в августе 2022 года. В реализацию проекта уже вложено около 2 млрд рублей инвестиций и создано более 200 новых рабочих мест. На заводе установлена самая мощная по производительности обжиговая печь в России и Европе. Это позволят производить до 1,3 тысячи тонн изделий в сутки, 160 млн единиц кирпича в год.

Технология изготовления и толщина клинкерного кирпича позволяют использовать его для мощения дорог и мостовых. Тротуарный клинкер выдерживает проезд спецтехники, легковых и коммунальных машин. Высочайший уровень прочности достигается благодаря особой технологии обжига при температуре около 1 200°С. Производство керамической продукции Volgabrick будет осуществляться с использованием сырья, добываемого на территории Верхневолжья.