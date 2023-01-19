Варшава, 19 января, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Россия обладает достаточными финансовыми и мобилизационными резервами для продолжения спецоперации на Украине, заявил 19 января начальник генштаба вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он отметил, что у России до начала спецоперации было $600 млрд резервов, $300 млрд было заморожено международными финансовыми центрами.

«То есть, с затратами, не превышающими $100 млрд долларов в год, есть еще деньги на два года», — сказал Анджейчак.

Таким образом, добавил он, у России «сохраняется основной фактор» ведения боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что среди стран Запада чувствуется усталость от ситуации вокруг Украины. По его словам, несколько месяцев назад дискуссия о помощи киевскому режиму велась на ином уровне вовлечённости.