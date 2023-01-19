Рим, 19 января, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Значительная часть состояния итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды, ушедшей из жизни в возрасте 95 лет, может оказаться уже утрачена. Об этом пишет 19 января британская газета The Times.

Цитата из к/ф «Фанфан-тюльпан.» Реж. Кристиан-Жак 1952. Франция Джина Лоллобриджида

Издание отмечает, что ситуация вокруг наследства знаменитой актрисы становится более напряжённой. Личная жизнь Лоллобриджиды была хаотичной, после её смерти остался «ряд претендентов на её имущество».

«Есть предположения, что большая часть её состояния, возможно, уже была потрачена без её ведома, несмотря на назначение опекуна судом в октябре 2021 года», — говорится в публикации.

Активы актрисы включают виллу на Аппиевой дороге, квартиру в Риме, магазин в городе Пьетрасанта на севере Тосканы, квартиру в Монте-Карло, коллекцию драгоценностей и антикварной мебели, а также картины русских, фламандских и римских художников.

За ходом дела наблюдает в том числе бывший муж Лоллобриджиды Франсиско Хавьер.

Как сообщало ИА REGNUM, Джина Лоллобриджида скончалась в Риме 16 января.

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