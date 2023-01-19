Варшава, 19 января, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Конфликт между Россией Украиной завершится за столом переговоров, заявил 19 января президент Польши Анджей Дуда.

Markiian Lyseiko Анджей Дуда

В настоящее время, однако, условий для таких переговоров нет, считает он.

В последние недели сразу несколько ведущих политиков из стран НАТО заявили, что для «достижения мира» на территории Украины необходимо поражение России.

В Москве напоминали, что мирные переговоры с Киевом могут начаться в тот момент, когда там выполнят условия, поставленные в начале спецоперации, и признают возвращение четырех регионов в состав России.

Власти Украины, в свою очередь, заявляют, что переговоры могут начаться только после передачи Киеву всех регионов, которые находились в составе Украины в 1991 году.