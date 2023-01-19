Таллин, 19 января, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Эстонским правительством принято решение выделить ВСУ очередной пакет военной помощи, сообщила премьер-министр страны Кая Каллас.

Volodymyr Zelensky Кая Каллас и Владимир Зеленский

По её словам, размер военной помощи оценивается в 113 миллионов евро. На своей странице в Twitter Каллас написала, что «в пакет войдут гаубицы, гранатомёты и боеприпасы».

Таким образом, общий объём выделяемой Вильнюсом военной помощи киевскому режиму составит 370 миллионов евро, это более 1% ВВП Эстонии.

Ранее Каллас утверждала, что передача Киеву дополнительных вооружений является «путём к миру».

Как сообщало ИА REGNUM, по расходам на оказание помощи ВСУ Эстония в 2022 году стала самой щедрой в мире. Следом идёт Латвия, которая пожертвовала Киеву 0,93% от ВВП. На третьем месте — Польша, объём оказанной Варшавой помощи ВСУ составил 0,5% от ВВП.

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