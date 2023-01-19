Скончался режиссер Николай Досталь: биография
Скончался кинорежиссер Николай Досталь: творческая биография
Москва, 19 января, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Советский и российский кинорежиссер Николай Досталь скончался 18 января на 77-м году жизни. О причине смерти официально не сообщалось.
Цитата из видео: «Кинорежиссер Николай Досталь»
Николай Досталь
Досталь родился в 1946 году в Москве. Его отец также был кинорежиссером.
В 1970 и 1972 годах Досталь окончил соответственно факультет журналистики МГУ и Высшие курсы режиссеров и сценаристов. Он учился в мастерской Георгия Данелии.
В числе наиболее известных фильмов, в которых Досталь выступил в качестве режиссера — «Облако-рай», «Маленький гигант большого секса», «Штрафбат», «Раскол».
Досталь неоднократно получал награды кинофестивалей, включая «Кинотавр» и фестиваль в Локарно, а также премии ТЭФИ.
В 2008 году он был удостоен звания народного артиста России.