Москва, 19 января, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Советский и российский кинорежиссер Николай Досталь скончался 18 января на 77-м году жизни. О причине смерти официально не сообщалось.

Цитата из видео: «Кинорежиссер Николай Досталь» Николай Досталь

Досталь родился в 1946 году в Москве. Его отец также был кинорежиссером.

В 1970 и 1972 годах Досталь окончил соответственно факультет журналистики МГУ и Высшие курсы режиссеров и сценаристов. Он учился в мастерской Георгия Данелии.

В числе наиболее известных фильмов, в которых Досталь выступил в качестве режиссера — «Облако-рай», «Маленький гигант большого секса», «Штрафбат», «Раскол».

Досталь неоднократно получал награды кинофестивалей, включая «Кинотавр» и фестиваль в Локарно, а также премии ТЭФИ.

В 2008 году он был удостоен звания народного артиста России.