Москва, 19 января, 2023, 15:06 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены реакцией Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) на высказывания главы МИД Сергея Лаврова, сравнившего шаги Вашингтона по созданию коалиции против России с действиями Гитлера по решению «русского вопроса».

MFA Russia Сергей Лавров

«Госдепу не понравились высказывания Сергея Лаврова, сравнившего шаги Вашингтона по созданию коалиции против России с действиями Гитлера по решению «русского вопроса». Европейский еврейский конгресс требует извинений… А за что извиняться? За правду? За то, что коллективному Западу указали на его же грязные приемы?» — задает вопросы в телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Опять двоемыслие, опять двойные стандарты, констатировал парламентарий. По его мнению, Европу охватил своего рода стокгольмский синдром.

«Став политическим заложником американского Госдепа, страдая и мучаясь из-за проблем в экономике, энергетике, с инфляцией, беженцами, она подпала под «обаяние» захватчика, поверила в чистоту его украинских помыслов и коварство русских. Евросоюз, действительно, стал своего рода русофобской коалицией. Потому что именно с подачи Вашингтона и за счет так называемой европейской солидарности поддерживается, вооружается сегодня неонацистский киевский режим, бандеровские последыши которого прямо призывают «убивать русских». Это что? Новая «европейская ценность»? Это фашизм в чистом виде!» — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЕЕК заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров должен извиниться за сравнение политики США в отношении России с попытками Гитлера решить еврейский вопрос.

Лавров на пресс-конференции заявил, что США поставили перед собой задачу «окончательного решения русского вопроса» и организовали коалицию в Европе против России так же, как это делали Наполеон и Гитлер.