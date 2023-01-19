Киев, 19 января, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко сообщил, что, по имеющейся у него информации, заместитель председателя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко может уйти в отставку. Об этом депутат написал 19 января в своем телеграм-канале.

Кирилл Тимошенко Кирилл Тимошенко

«Мои источники сообщают, что будет уволен Кирилл Тимошенко с должности заместителя председателя ОП», — написал он.

Ранее депутат опубликовал информацию о том, что также идет разговор об увольнении еще одного министра.

Гончаренко опроверг информацию о том, что он может занять должность Тимошенко.

«Это не правда. У нас были некоторые разногласия с Зеленским, небольшие», — сообщил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее офис украинского лидера Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника.

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