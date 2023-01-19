Вашингтон, 19 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп принял журналистку Джин Кэрролл, обвиняющую его в сексуальном насилии, за свою бывшую жену Марлу Мейплз, когда ему показали фотографию Кэрролл во время дачи показаний. Об этом сообщает The Washington Post.

Lj-top.ru Трамп

Снимок с Кэрролл, сделанный в 1990-х годах, Трампу показали в Мар-а-Лаго в прошлом году. Ошибка может подорвать те аргументы, которые он использует для своей защиты от обвинения.

Ранее Трамп не раз заявлял, что Кэрролл, подавшая на него в суд за клевету и сексуальное насилие, «не в его вкусе». Таким образом он отрицал возможность преследования этой женщины.

«Это Марла, да. Это моя жена», — приводятся слова Трампа в новой подборке выдержек из показаний, обнародованных в окружном суде США на Манхэттене.

Адвокат тут же поправила Трампа, сообщив ему, что на снимке не Мейплз, а Кэрролл.

Как сообщало ИА REGNUM, Кэрролл подробно описала в своих мемуарах якобы совершённое над ней насилие. Она утверждает, что Трамп принудил её к половому акту в универмаге Bergdorf Goodman на Манхэттене в середине 1990-х годов. Бывший президент США отрицает, что был когда-либо знаком с этой женщиной. В апреле он должен предстать перед судом по обоим искам Кэрролл в федеральном суде Нью-Йорка.

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