Москва, 19 января, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Ситуация с оскорблениями украинскими фанатами российского теннисиста Андрея Рублёва является провокацией. Об этом 19 января заявила «Спорт-Экспрессу» депутат Госдумы РФ Светлана Журова («Единая Россия»).

Pavel Kashaev, Павел Кашаев Светлана Журова

По её словам, когда возможности участия российских и белорусских теннисистов не были ограничены, украинские фанаты решили, что будут вести себя так, чтобы спортсменов всё равно отстранили.

«Это какая-то провокация. Чтобы следующие организаторы сказали, что они не готовы допустить наших спортсменов, потому что это уже беспредел. Это специально делается», — сказала Журова.

Она добавила, что эти провокации делаются специально, и привела в пример Уимблдон, который отстранил российских и белорусских теннисистов, потому что не смог обеспечить безопасность спортсменам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рублёва во время матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) оскорбляли зрители с украинским флагом.