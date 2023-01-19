Москва, 19 января, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Власти США намерены поставить киевскому режиму планирующие бомбы GLSDB производства Boeing в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», написали западные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

Согласно опубликованным данным, решение о передаче вооружения может быть объявлено на встрече контактной группы по Украине «Рамштайн».

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«Умные бомбы» предназначены для запуска из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и M270 MLRS. Планирующие бомбы GLSDB — малогабаритный боеприпас небольшого диаметра, разработанный Boeing совместно со шведским оружейным подразделением Saab AB.

Как сообщало ИА REGNUM, в Николаевской области Украины призвали мужчин в возрасте 18–60 лет явиться в военкомат без повесток.

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