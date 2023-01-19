Киев, 19 января, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Экс-главу правления компании «Нафтогаз Украина» заподозрили в присвоении более 229 млн грн (порядка 6,2 млн долларов). Об этом 19 января сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Jaap Arriens/Global Look Press via ZUMA Press Нафтогаз

По версии следствия, подозреваемый, который с 2014 по 2021 год занимал должность главы компании, весной 2018 года издал незаконный приказ о премировании сотрудников предприятия, на основании которого ему было выплачено порядка 261 млн грн за экстраординарные достижения.

Уточняется, что речь шла о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа с 2009 по 2019 год, при этом данная сумма существенно превышала нормативно определенные размеры подобных выплат.

Следователи считают, что в 2018 году фигуранту было незаконно выплачено за счет компании свыше 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).