Москва, 19 января, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила сразу пять законопроектов, предполагавших индексацию пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Первым законопроектом депутатов от ЛДПР предлагалось осуществить с 1 января 2022 года пересмотр размера страховой пенсии, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам с учетом стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 104 руб. 69 коп., и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в сумме, равной 6 401 руб. 10 коп.

Вторым законопроектом, предложенным «Партией роста», предлагалось проиндексировать страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним работающим пенсионерам за период с 1 января 2016 г.

Третий законопроект был предложен Верховным советом Хакасии, он предполагал отказ от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам. Четвертый законопроект на эту тему — Собранием депутатов Ненецкого автономного округа (НАО).

Пятый законопроект о возобновлении индексаций пенсий работающим пенсионерам внесен депутатами от КПРФ.

Все пять законопроектов получили отрицательные отзывы комитета Госдумы по труду и соцполитике, и основным аргументом стало сложности с финансированием.

«Не в полном объеме и не так широко, но я бы сама добавила аргументов в пользу принятия этих законов. Но это повлечет необходимость дополнительных ассигнований от 600 млрд рублей и до свыше 2 трлн рублей единовременно с последующим увеличением», — отметила в ходе дискуссии Светлана Бессараб («Единая Россия»).

При этом, по ее словам, число работающих пенсионеров сокращается, хотя первоначально, при принятии закона о заморозке индексации их пенсий, работающих пенсионеров было 15 млн человек.

При этом парламентарий допустила возвращение индексаций пенсий некоторым категориям работающих пенсионеров с учетом их доходов, например.

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